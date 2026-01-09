Ieri in Campania | un milione vinto ad Avellino paura ai Campi Flegrei

Ecco le principali notizie di ieri in Campania: a Mercogliano, un milione di euro vinti, mentre ai Campi Flegrei si registra un episodio di paura. La giornata ha visto eventi di rilievo che hanno catturato l’attenzione della regione, offrendo uno sguardo sulle recenti variazioni e sugli sviluppi locali. Di seguito, un riepilogo degli avvenimenti più significativi, con dettagli e contestualizzazioni utili per comprendere il quadro generale.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedi 8 gennaio 2026 Avellino – La fortuna bacia Mercogliano. Un fortunato giocatore ha centrato una vincita da un milione di euro grazie a un biglietto Gratta e Vinci da 25 euro, acquistato con ogni probabilità presso il tabacchi Di Grezia di via Sant'Angelo, nel cuore della città. ( LEGGI QUI ) Benevento – Una corsa contro il tempo e le condizioni estreme si è conclusa con un lieto fine grazie al pronto e straordinario intervento dei Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Nella notte dell'8 gennaio 2026, un uomo di 80 anni è stato tratto in salvo da un bosco impervio, in grave stato di ipotermia, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione.

Cagliari, vinto un milione di euro al Million Day - Ieri una giocata al Tizian Bar, in piazza Giovanni XXIII, ha fruttato la bellezza di un milione di euro. unionesarda.it

Ieri prima conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale della Campania. A seguire riunione del gruppo di Fratelli d’Italia per un esame attento della situazione politica regionale, una grande squadra al lavoro per la nostra regione. - facebook.com facebook

Nella mattinata di ieri, il Presidente C.R.Campania FIGC LND @_Zigarelli insieme al Consigliere federale e Vicepresidente Vicario Giuliana Tambaro sono intervenuti all'incontro formativo CRA Campania, presieduto da Stefano Pagano. Presente il Vicepresid x.com

