I racconti dell’ingegner Antonelli e le sue verità poco consolatorie

I racconti dell’ingegner Antonelli offrono uno sguardo sincero e spesso crudo sulla realtà quotidiana. Marco Antonelli, ingegnere di 63 anni di Seregno, con il suo nuovo libro “Come se fosse”, invita i lettori a riflettere su verità poco consolatorie, evitando facili semplificazioni. Un’opera che stimola a guardare oltre le apparenze, affrontando temi complessi con sottile sensibilità e realismo.

Non è mai banale e, anzi, ogni volta invita alla riflessione sulla realtà che ci circonda. Marco Antonelli, ingegnere seregnese di 63 anni, ha pubblicato il suo ultimo libro: “Come se fosse“. Sono nove racconti, Dal risultato si fa fatica a riconoscere l’ingegnere esperto in materia di sicurezza, di antincendio: emerge la figura dell’uomo, dell’ osservatore acuto, che nota le brutture di questo mondo e le mette nero su bianco. Storie di tutti i giorni che, tuttavia, grazie alla sua penna prendono forma. "È un’idea nata in modo particolare – racconta Antonelli –, durante il periodo estivo. Ero bloccato in casa, con una infiammazione al tendine d’Achille. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

