I precedenti

Il confronto tra Cesena ed Empoli si inserisce in una lunga storia di incontri, con un totale di 42 sfide. L’Empoli ha ottenuto 18 vittorie, mentre i pareggi sono 14 e le sconfitte 10. In queste partite, sono state segnate complessivamente 110 reti, con un saldo leggermente positivo per l’Empoli. Questa analisi offre un quadro chiaro e dettagliato dei precedenti tra le due squadre.

Con 42 confronti totali, il Cesena è la nona squadra più affrontata nella sua storia dall' Empoli, che complessivamente vanta 18 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte con 58 reti fatte e 52 subite. Le due compagini si sono affrontate in tutte le categorie, ma i maggiori precedenti sono proprio in B e Serie C, visto che in A figurano soltanto 4 precedenti. Quella di domani sera alle 19.30 all' Orogel Stadium-Dino Manuzzi sarà invece la 23esima sfida in Emilia Romagna in tutte le competizioni con un bilancio sostanzialmente in equilibrio: 8 successi a 7 per gli azzurri con 7 pareggi. L'ultimo scontro diretto risale al campionato di Serie B 2017-'18, quando alla 36esima giornata l'Empoli di Andreazzoli portò via l'intera posta in palio con un pirotecnico 3-2 firmato dalla doppietta di Donnarumma e dalla rete di Bennacer.

