I precedenti. Bianconeri ok nella gara di Campionato. Gli umbri nella sfida di Coppa Italia.

Nella recente giornata di calcio, la Juventus ha ottenuto una vittoria nel campionato, consolidando la propria posizione. Nel frattempo, l'Orvietana ha superato il turno in Coppa Italia, affrontando con successo gli avversari umbri. Si tratta di incontri che hanno segnato momenti distinti per le squadre coinvolte, in un panorama calcistico che continua a offrire sfide interessanti e risultati che riflettono il momento attuale delle rispettive competizioni.

Non è certo quello che si dice una classica la sfida tra Orvietana e Siena che prima della passata stagione non si erano mai incontrate. E dire che negli anni ’70 entrambe le formazioni avevano a lungo partecipato contemporaneamente al campionato di serie D venendo però sempre inserite in gironi di diversi (E per i bianconeri ed F per i biancorossi). Nello scorso campionato tra la Robur di Magrini e gli umbri di mister Rizzolo (che siede ancora sulla panchina del club) sono arrivati due pareggi: 0-0 allo stadio ‘Luigi Muzi’ di Orvieto in quello che fu il primo match ufficiale della storia tra le due formazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

