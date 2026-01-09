I piccoli comuni del Pescarese sono i più smart | utilizzo oltre il 40% della nuova super app Poste italiane

I piccoli comuni del Pescarese si distinguono per un uso elevato della nuova super app di Poste italiane, con oltre il 40% di utenti attivi. In Abruzzo, la provincia di Pescara si conferma come la più virtuosa in termini di utilizzo, dimostrando un’adozione significativa di questa piattaforma digitale. Questo dato evidenzia l’interesse e la disponibilità delle comunità locali verso i servizi digitali offerti dall’azienda.

In Abruzzo è la provincia di Pescara ad aver registrato le migliori performance in fatto di utilizzo della nuova super app "P" di Poste italiane. L'applicazione ha assorbito le precedenti BancoPosta e Postepay e offre in un tap tutti i servizi e prodotti del gruppo.I comuni che hanno registrato.

