I Moretti e quelle foto e video del locale Le Constellation spariti dai social C’è il rischio di inquinamento delle prove

I titolari del bar “Le Constellation”, coinvolti nel tragico incendio di Capodanno, hanno rimosso foto e video del locale dai social media. Questa scelta potrebbe essere interpretata come un tentativo di tutelare le prove dell’incidente, sollevando rilievi sulla trasparenza e sul rispetto delle procedure investigative. La vicenda resta sotto attenzione, con possibili implicazioni legali per i gestori e per l’indagine in corso.

Jerome Moretti e sua moglie Jessica Maric, titolari del bar "Le Constellation", teatro del rogo di Capodanno dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite, hanno fatto qualcosa che rischia di esser contestato dalla procura. Secondo quanto ricostruito dal Messaggero la mattina del primo gennaio, a poche ora dal devastante incendio, la pagina Facebook del locale, che pubblicizzava la serata e le immagini e video del posto non erano più in rete. Non solo, è stata anche rimossa nelle ultime 24 ore la pagina social "Old Constellation", che mostrava i lavori di ristrutturazione del 2015, quando i coniugi Moretti lo presero in gestione.

