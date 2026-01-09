I Mondiali di calcio su TikTok | c’è l’accordo con la Fifa

Per i Mondiali di calcio 2026, la Fifa ha stretto un accordo con TikTok, che diventa la piattaforma preferenziale per la copertura digitale dell’evento. L’accordo mira a migliorare l’accessibilità alle partite e ai contenuti legati alla competizione, che si svolgerà dal 11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nella trasformazione digitale dell’evento sportivo.

Svolta nella copertura digitale dei Mondiali di calcio. Per l’edizione 2026, che scatterà l’11 giugno in Messico, Canada e Usa, la Fifa ha stretto un accordo strategico con TikTok, che diventa la Preferred Platform dell’evento con l’intento di aumentarne l’accessibilità. Riconoscendo al social di ByteDance un ruolo centrale e di primo piano nella produzione e nella distribuzione di contenuti legati al torneo più importante per nazioni. Una mossa già vista con il Campionato mondiale femminile che nel 2023 ha generato decine di miliardi di interazioni. «Con la crescita e l’evoluzione del calcio, che unisce un numero sempre maggiore di persone, dovrebbe evolversi anche il modo in cui viene condiviso e promosso», ha spiegato Mattias Grafström, segretario generale della FIFA, che ha presentato una «collaborazione innovativa e creativa che collegherà un numero sempre maggiore di tifosi in tutto il mondo in modi senza precedenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

