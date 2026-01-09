I matrimoni del 2026 | da Aurora Ramazzotti a Vanessa Incontrada chi indosserà l'abito bianco

Il 2026 si preannuncia ricco di matrimoni di personaggi noti, tra cui Aurora Ramazzotti e Vanessa Incontrada. Numerose coppie celebri stanno pianificando di coronare il loro amore con il rito nuziale. In questo articolo, analizzeremo le anticipazioni e le tendenze previste per gli eventi più attesi dell’anno, offrendo uno sguardo sobrio e preciso sulle novità del mondo dei matrimoni VIP.

Da Aurora Ramazzotti e Vanessa Incontrada, il 2026 sarà l'anno dei matrimonio vip: tante coppie sono pronte a pronunciare il fatidico sì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Matrimoni vip nel 2026, ecco tutti i sì e le date delle nozze, da Cristiano Ronaldo a Damaniano David, da Aurora Ramazzotti a Taylor Swift - GALLERY

Leggi anche: Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per l’ultima puntata di Vanessa e Gigi Insieme

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

2026, l'anno dei matrimoni vip: a nozze Damiano David e Dove Cameron, Ronaldo e Georgina, Taylor Swift e Travis Kelce, ma anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza; Matrimoni vip, ecco i più attesi del 2026 tra ritorni di fiamma e promesse eterne; Matrimoni vip, chi si sposa nel 2026; Tutti i matrimoni delle celeb del 2026 tra ritorni di fiamma, grandi amori e show da record.

2026, l'anno dei matrimoni vip: a nozze Damiano David e Dove Cameron, Ronaldo e Georgina, Taylor Swift e Travis Kelce, ma anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza - In calendario nel 2026 anche le nozze di Selvaggia Lucarelli e Aurora Ramazzotti. corriere.it