Come il famoso maiale di cui non si butta via niente, Donald Trump è ormai l'unica batteria che alimenta una sgangherata sinistra europea. Perfino Macron, il presidente della Francia in crisi di identità e consensi, crollato a poco più del 10% del gradimento e ormai isolato, chiede «aiuto» alla Casa Bianca. Accusa il presidente degli Stati Uniti di colonialismo in Venezuela, da che pulpito poi a Parigi, per cui la questione è seria. Maduro ha fatto perdere la brocca alla vecchia armata che guidava l'Europa. Anche perché da noi non è che stiano messi meglio. Ci sono Pd e 5 stelle, ormai al traino di Avs, in piazza a difendere Mohammad Hannoun, in galera con l'accusa di finanziare il terrorismo di Hamas, e - per non buttare niente - a indignarsi per l'arresto del dittatore venezuelano, elevato a nuova icona della gauche salottiera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I liberatori del carceriere

Leggi anche: Presentazione del progetto del Nuovo Museo del Sannio e ricollocazione della sezione Egizia del tempio di Iside

Leggi anche: Mawissa Juve, gli occhi del club bianconero sul gioiello del Monaco: ecco qual è il prezzo del cartellino del classe 2005

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Locri: Evasi due detenuti dal carcere, uno bloccato e l'altro è in fuga

Mario Adinolfi. . Nei peggiori e nei migliori bar di Caracas si celebra la cacciata del dittatore che ha affamato il popolo venezuelano, privandolo di dignità e libertà. In Italia invece c’è una parte, la sinistra, che non gioisce e anzi contesta l’azione liberatoria di D - facebook.com facebook