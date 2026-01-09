I lavori per il sottopasso mandano il traffico in tilt
I lavori per il sottopasso di via Milano sono in ritardo di cinque mesi, causando disagi al traffico locale. La situazione ha generato numerose segnalazioni e insoddisfazione tra i cittadini, che minacciano un presidio di protesta se il cantiere non verrà concluso entro la fine del mese. La gestione dei lavori e i tempi di consegna restano oggetto di attenzione da parte della comunità e delle autorità.
Cinque mesi di ritardo per i lavori del sottopasso di via Milano. E la protesta monta. Sui social si moltiplicano segnalazioni e lamentele, mentre arriva l’annuncio di un presidio di protesta qualora entro la fine del mese il cantiere non venga completato. I lavori del sottopasso, necessari per il quadruplicamento della linea ferroviaria Rogoredo-Pieve Emanuele, causano da mesi forti disagi alla circolazione stradale. Una situazione ormai insostenibile, aggravata da continui rinvii e da una gestione del traffico giudicata inefficace. Le giornate di maggiore criticità nei primi giorni dei saldi invernali e durante l’Epifania, quando si sono formate lunghe code e ingorghi che hanno paralizzato Locate Triulzi, soprattutto verso Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Traffico in tilt con il sottopasso del Rampigna chiuso, ma il cantiere è fermo: decisa la riapertura [FOTO]
Leggi anche: Traffico ancora in tilt. Dal sottopasso allagato al camion incastrato
