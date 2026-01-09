Ogni anno, all'apertura dei saldi, il centro commerciale I Gigli si riempie di clienti e auto, confermando la sua posizione di punto di riferimento per gli acquisti nella zona. Con quasi 30 anni di storia, il centro continua a essere un luogo di attrazione, mantenendo intatto il suo ruolo di importante centro commerciale, anche in occasione delle stagioni di sconto.

Parcheggi pieni e file infinite: il copione consueto dell’inizio dei saldi al centro commerciale I Gigli, che il prossimo anno compie 30 di vita. Il 3 gennaio si sono aperti i saldi portando da Prato nuove ondate di persone all’interno dei negozi a caccia dell’affare. Le prime giornate sono state caratterizzate da un forte afflusso di clienti verso il centro storico cittadino, ma soprattutto in direzione dei Gigli. Davanti ai cancelli del centro commerciale infatti, il primo giorno di saldi, si sono ritrovate migliaia di persone, aspettando di poter entrare. La vera corsa, però, si è verificata all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Gigli fanno sempre il pieno. Lunghe code anche per i saldi 29 anni fa il ribaltone delle vendite

Leggi anche: Grave incidente in A1, tratto chiuso e lunghe code anche in Umbria. I percorsi alternativi

Leggi anche: Doppio incidente in tangenziale a Milano: lunghe code anche nella giornata di sabato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I Gigli fanno sempre il pieno. Lunghe code anche per i saldi 29 anni fa il ribaltone delle vendite.

I Gigli fanno sempre il pieno. Lunghe code anche per i saldi, 29 anni fa il ribaltone delle vendite - Parcheggi pieni e file infinite: il copione consueto dell’inizio dei saldi al centro commerciale I Gigli, che il prossimo anno compie 30 di vita. msn.com