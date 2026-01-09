I figli non sono proprietà dello stato Il Mcf scende in piazza

Negli ultimi anni, si sono intensificate le vicende di figli privati della presenza di uno dei genitori, spesso senza motivazioni chiare o proporzionate. Questa situazione solleva importanti questioni sui diritti dei minori e sulla tutela della famiglia. Il movimento

Negli ultimi anni la cronaca italiana ha portato alla luce un fenomeno che sta generando forte preoccupazione nell’opinione pubblica: figli privati, spesso senza motivazioni chiare o proporzionate, della presenza di uno dei genitori e, nei casi più gravi, allontanati da una figura genitoriale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

"I figli non sono proprietà dello Stato". Treviso città promotrice della tutela della famiglia. Il MCF scende in piazza - Sabato 10 Gennaio 2026 i membri del Movimento Centralità Familiare di Treviso allestiranno in via Calmaggiore un gazebo per la raccolta delle firme. trevisotoday.it