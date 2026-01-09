I disordini dopo Varese-Fortitudo Servizi sociali per dodici tifosi

Dopo gli incidenti del 24 aprile 2022 al termine di Varese-Fortitudo, sono state adottate misure giudiziarie per 12 tifosi, con due che avevano già patteggiato e uno, leader degli Arditi, assolto. Contestualmente, sono stati attivati servizi sociali come parte delle misure alternative, segnando un passaggio importante nel procedimento giudiziario legato agli scontri.

La lunga scia giudiziaria degli scontri del 24 aprile 2022, al termine di Varese–Fortitudo Bologna, si ferma davanti a una decisione destinata a far rumore: 12 ultrà imboccano la strada della messa alla prova, 2 avevano patteggiato, uno – il capo degli Arditi – viene assolto. Per molti di loro la pena sarà nelle realtà del territorio: spogliatoi da ripulire, mense e pacchi alimentari da distribuire, parrocchie da aiutare, lavori richiesti dai Comuni. Varese, Laveno Mombello, associazioni e servizi sociali: è qui che gli ultrà dovranno dimostrare di voler rimettere insieme i pezzi, trasformando la loro curva in un campo di solidarietà obbligata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I disordini dopo Varese-Fortitudo. Servizi sociali per dodici tifosi Leggi anche: Disordini dopo Crotone-Catania, Daspo per 8 tifosi etnei Leggi anche: Avellino-Palermo: la DIGOS denuncia tre tifosi dopo i disordini a fine partita La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I disordini dopo Varese-Fortitudo. Servizi sociali per dodici tifosi. I disordini dopo Varese-Fortitudo. Servizi sociali per dodici tifosi - La lunga scia giudiziaria degli scontri del 24 aprile 2022, al termine di Varese–Fortitudo Bologna, si ferma davanti a una decisione destinata a far rumore: 12 ultrà imboccano la strada della messa al ... ilgiorno.it

Disordini nella notte all’aeroporto di Brindisi, dove alcuni passeggeri di due voli Wizz Air diretti a Tirana hanno forzato i gate e occupato la pista dopo un atterraggio di emergenza nello scalo. I due voli, partiti da Bologna e Bergamo, sono stati dirottati su Bri - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.