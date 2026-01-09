I coniugi Moretti sotto interrogatorio L’arrivo all’alba e il silenzio davanti ai giornalisti – Il video

I coniugi Moretti sono stati interrogati presso l’Ufficio del pubblico ministero a Sion, nel Canton Vallese. L’arrivo all’alba è avvenuto senza dichiarazioni ai giornalisti, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini riguardanti la tragedia di Capodanno, che ha causato la perdita di 40 vite. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, con le autorità impegnate a chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sono arrivati all’Ufficio centrale del pubblico ministero del Canton Vallese a Sion, all’alba, i proprietari del bar Le Constellation di Crans Montana, accusati della strage di Capodanno dove hanno perso la vita 40 persone. E non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Questo il silenzio di Jacques e Jessica Moretti, ora sotto interrogatorio. Vista la presenza di oltre cinquanta giornalisti, gli imputati e i loro legali hanno dovuto essere scortati dagli agenti di polizia all’interno dell’edificio della Procura. Per ora la coppia è solo indagata e non sottoposta ad alcuna misura cautelare. Incendie à Crans-Montana: les gérants du bar sont auditionnés ce matin pour la première fois en tant que prévenus Le couple Moretti est arrivé peu avant 8h au Ministère public à Sion (Suisse) @BFMTV pic. 🔗 Leggi su Open.online

