Durante la sfida di MasterChef 15, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno scelto di rendere le prove ancora più impegnative, aumentando la difficoltà delle sfide culinarie. Questa decisione ha portato all’eliminazione di due concorrenti di alto livello, sottolineando l’elevato standard richiesto in questa edizione. Un percorso che mette alla prova le abilità e la resistenza dei partecipanti, in un contesto di grande intensità e professionalità.

A MasterChef 15 Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno deciso di aumentare l'indice di difficoltà delle prove culinarie. Nella quinta puntata, gli allievi della Masterclass si sono cimentati in una complicata cottura con l'argilla, con la marinatura insegnata da Barbieri e, in esterna, hanno imparato tutto sulla salsiccia di Bra. Iolanda, come al solito, ha creato scompiglio mentre i Tacos gourmet dell'Invention Test hanno costretto alla resa due concorrenti eccellenti. Non sono mancati i soliti bisticci tra le donne della Masterclass. Il cooking Show Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy, va in onda ogni giovedì alle 21.

© Iodonna.it - I concorrenti hanno affrontato prove difficili. La peggiore? due eliminati eccellenti

