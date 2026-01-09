I concerti del lunedì

I concerti del lunedì offrono un appuntamento musicale settimanale di qualità. Il prossimo evento, in programma lunedì 12 gennaio alle 20, vedrà la partecipazione di Danusha Waskievicz, rinomata violista di livello internazionale e ex violista dei Berliner Philharmoniker, che si esibirà con l’Accademia dei Cameristi di Bari. Un’occasione per ascoltare un’artista di grande esperienza in un contesto intimo e curato.

