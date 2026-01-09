I concerti del lunedì
I concerti del lunedì offrono un appuntamento musicale settimanale di qualità. Il prossimo evento, in programma lunedì 12 gennaio alle 20, vedrà la partecipazione di Danusha Waskievicz, rinomata violista di livello internazionale e ex violista dei Berliner Philharmoniker, che si esibirà con l’Accademia dei Cameristi di Bari. Un’occasione per ascoltare un’artista di grande esperienza in un contesto intimo e curato.
Tra le più affermate violiste della scena internazionale, già prima viola dei Berliner Philharmonikere a lungo collaboratrice di Claudio Abbado, Danusha Waskievicz è colei alla quale è affidata laconcertazione del prossimo concerto dell’Accademia dei Cameristi di Bari, lunedì 12 gennaio alle20.30. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: I concerti del lunedì
Leggi anche: A Falconara partono i 'Lunedì del sindaco', ogni primo lunedì del mese al mercato settimanale
Concerto di Natale 2025 - NEVE
Tornano a Palermo "I concerti all'Oratorio di San Mercurio", lunedì 5 e martedì 6 gennaio alle ore 18.00. Scopri di più, leggi l'articolo. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.