Jennifer Aniston ha smentito le voci sui suoi capelli, rivelando di essere una brunette naturale. La star di Hollywood, 56 anni, ha condiviso un video su Instagram in compagnia di Courteney Cox, chiarendo che il suo iconico colore biondo miele è il risultato di una tinta. Questa rivelazione offre uno sguardo più autentico sulla sua immagine, dimostrando come anche le icone di stile possano scegliere di mostrarsi senza filtri.

© Vanityfair.it - I capelli di Jennifer Aniston sono un fake: «Sì, sono una brunette naturale»

