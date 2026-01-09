I BrainRots arrivano in Italia | il debutto in provincia di Salerno

I BrainRots arrivano in Italia, facendo il loro debutto in provincia di Salerno. Dopo aver raggiunto un vasto pubblico online attraverso video e contenuti virali, questi personaggi creati con intelligenza artificiale si preparano a essere presentati dal vivo al pubblico italiano. Un’occasione per conoscere da vicino un fenomeno che ha già riscosso grande interesse sui social.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il fenomeno dei BrainRots sbarca finalmente nel nostro Paese. Dopo aver conquistato milioni di giovani sul web con video, meme e contenuti virali, questi personaggi nati dall’intelligenza artificiale si preparano a incontrare dal vivo il pubblico italiano. Il debutto nazionale sarà in Campania, l’11 gennaio, a Scafati, nello storico Teatro San Francesco, con un family show pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie in un’unica grande esperienza. Negli ultimi tempi i BrainRots stanno facendo molto parlare, sono personaggi immaginari generati dall’intelligenza artificiale e trasformati dalla creatività online in vere e proprie icone del linguaggio digitale dei ragazzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

