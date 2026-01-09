I bambini della Virtus Vasto alla prima edozione della Deco Cup con le altre 30 squadre del circuito As Roma Academy FOTO

I bambini della Virtus Vasto hanno partecipato con entusiasmo alla prima edizione della Deco Cup, disputata il 4 gennaio al centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di 30 squadre del circuito As Roma Academy, rappresenta un'importante occasione di crescita e confronto per le giovani leve del club.

La Virtus Vasto esprime grande soddisfazione per la partecipazione delle proprie formazioni giovanili alla prima edizione della "Deco Cup", disputata domenica 4 gennaio, al centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" di Roma, ad Acqua Acetosa. L'evento ha rappresentato un'esperienza di alto.

