Hockey ghiaccio Bolzano cade all’overtime a Graz nella serata di ICE League

Nella serata di ICE Hockey League 2026, Bolzano è stato sconfitto all’overtime a Graz. La partita si inserisce in un programma composto da sei incontri, con una sola squadra italiana impegnata sul ghiaccio. La competizione prosegue con equilibrio e determinazione, evidenziando il valore delle squadre partecipanti e il livello di competitività della lega.

Ben sei incontri in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una sola squadra italiana sul ghiaccio. Bolzano, infatti, era di scena a Graz ma gli altoatesini sono incappati in una sconfitta all’overtime contro la formazione seconda in classifica. GRAZ-BOLZANO 3-2 dopo overtime La sfida parte all’insegna dell’equilibrio ma gli austriaci passano in vantaggio al minuto 16:34 grazie alla rete di Bailen su assist di Haudum. Nel secondo periodo i padroni di casa centrano il raddoppio al 21:13 con Collins su assist di Schiechl. A questo punto Bolzano reagisce e, prima accorcia le distanze con Gazley al 31:03, quindi pareggiano i conti con Gersich al 34:29 su assist dello stesso Gazley. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Bolzano cade all’overtime a Graz nella serata di ICE League Leggi anche: Hockey ghiaccio, vittorie per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League Leggi anche: Hockey ghiaccio, doppia sconfitta per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Hockey ghiaccio, Bolzano inizia il 2026 con la quarta vittoria in ICE League. Valpusteria cade; Alto Adige amaro sul ghiaccio: ko Bolzano e Val Pusteria; Hockey ghiaccio: Bolzano vince il derby nel sabato di ICE League, Valpusteria K.O; Hockey ghiaccio: Vipiteno ancora bene in Alps. Nei “derby” vincono Merano, Asiago e Cavaliers. Hockey ghiaccio, Bolzano inizia il 2026 con la quarta vittoria in ICE League. Valpusteria cade - La compagine italiana nella giornata odierna ha messo a referto la quarta vittoria consecutiva nel ... oasport.it

Alto Adige amaro sul ghiaccio: ko Bolzano e Val Pusteria - Il Bolzano cade ai rigori in casa contro Salisburgo, mentre il Val Pusteria lotta ma si arrende sul ghiaccio della ... altoadige.it

Hockey ghiaccio, Merano e Unterland Cavaliers entrambe ko nella serata di Alps League - Tre match in programma per quanto riguarda la serata di Alps Hockey League 2026 con due squadre italiane sul ghiaccio che chiudono con pochi sorrisi. oasport.it

ICE Hockey League: Bolzano in pista a Graz e con il Villach in casa domenica. 11 gennaio sul ghiaccio per il Val Pusteria che riceve Salisburgo Dopo l'intenso periodo delle feste natalizie non si ferma l'ICE Hockey League. Doppio impegno per il Bolzano, s - facebook.com facebook

Sì: nell’hockey su ghiaccio ci si può menare x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.