Hockey ghiaccio Bolzano cade all’overtime a Graz nella serata di ICE League

9 gen 2026

Nella serata di ICE Hockey League 2026, Bolzano è stato sconfitto all’overtime a Graz. La partita si inserisce in un programma composto da sei incontri, con una sola squadra italiana impegnata sul ghiaccio. La competizione prosegue con equilibrio e determinazione, evidenziando il valore delle squadre partecipanti e il livello di competitività della lega.

Ben sei incontri in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una sola squadra italiana sul ghiaccio. Bolzano, infatti, era di scena a Graz ma gli altoatesini sono incappati in una sconfitta all’overtime contro la formazione seconda in classifica. GRAZ-BOLZANO 3-2 dopo overtime La sfida parte all’insegna dell’equilibrio ma gli austriaci passano in vantaggio al minuto 16:34 grazie alla rete di Bailen su assist di Haudum. Nel secondo periodo i padroni di casa centrano il raddoppio al 21:13 con Collins su assist di Schiechl. A questo punto Bolzano reagisce e, prima accorcia le distanze con Gazley al 31:03, quindi pareggiano i conti con Gersich al 34:29 su assist dello stesso Gazley. 🔗 Leggi su Oasport.it

