eroCaddeo, secondo a X Factor 2025, ha condiviso il percorso difficile che lo ha portato al successo. Dopo aver lasciato un lavoro stabile, vivendo con 500 euro e dedicandosi anche alla scrittura di canzoni nei momenti liberi, ha affrontato molte sfide psicologiche. Il suo inedito “Punto” ha ottenuto oltre quattro milioni di streaming su Spotify e si mantiene stabile nella top 100 FIMI, testimonianza della sua crescita e determinazione nel mondo della musica.

Si è classificato secondo a X Factor 2025, il suo inedito “Punto” ha già oltre quattro milioni di streaming su Spotify ed è stabilmente in top 100 FIMI tra i singoli. Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, ha 27 anni è nato a Modena, ma cresciuto in Sardegna e ora di base a Torino, all’interno del talent di Sky ha conquistato il pubblico e piano piano ha scalato la classifica ad un passo dalla vittoria. Tra i brani interpretati sul palco i grandi classici della musica italiana come “E penso a te” di Lucio Battisti e “La cura” di Franco Battiato. “Affrontare canzoni così importanti è stata la sfida più grande – ha raccontato il giovane cantautore a FqMagazine –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Ho lasciato un indeterminato. In due vivevamo con 500 euro, ho fatto il commesso e nei giorni liberi scrivevo canzoni. È stata dura dal punto di vista psicologico": eroCaddeo dopo X Factor

