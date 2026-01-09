Ho ancora gli incubi ho paura Non ricordo di aver parlato del suo interesse per Alberto Le parole della compagna di banco di Emanuela Orlandi

Caterina Fanello, ex compagna di banco di Emanuela Orlandi, ricorda la scomparsa della giovane cittadina vaticana avvenuta nel 1983. In un’intervista, ha condiviso le sue paure e le difficoltà nel ricordare alcuni dettagli, come l’interesse di Emanuela per Alberto. La sua testimonianza offre uno sguardo sobrio e diretto su un caso che ha segnato profondamente l’Italia.

La scomparsa di Emanuela Orlandi "è stata dolorosissima ": sono le parole di Caterina Fanello, che è stata compagna di banco della cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983. La compagna di banco. Caterina frequentava, insieme ad Emanuela, il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II a Roma. La donna, oggi 58enne, è stata ascoltata ieri dalla Commissione bicamerale di inchiesta che sta indagando sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi. "Un'audizione che è stata soprattutto una sequela di non ricordo", riporta l'agenzia Ansa. Tuttavia, alle domande del senatore Gianni Cuperlo, Fanello ha risposto: "ho sperato di non essere audita da questa Commissione, ho già deposto anche in epoca recente con le autorità inquirenti, speravo di aver già contribuito per quello che posso, gli incubi si fanno ancora adesso.

