Hisense l’intelligenza artificiale riscrive le regole della domotica?

Al CES 2026 di Las Vegas, Hisense presenta una nuova evoluzione della piattaforma ConnectLife, segnando un passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella domotica. Questa innovazione mira a migliorare la gestione e l’efficienza delle case automatizzate, offrendo soluzioni più intuitive e personalizzate per gli utenti. Un progresso che potrebbe ridefinire il modo in cui viviamo e interagiamo con gli ambienti domestici.

(Adnkronos) – Al CES 2026 di Las Vegas, Hisense delinea il futuro dell'abitare automatizzato attraverso un'evoluzione radicale della piattaforma ConnectLife. Non si tratta più di semplici elettrodomestici connessi, ma di un ecosistema governato da assistenti virtuali specializzati che apprendono le abitudini dell'utente per gestire in autonomia ogni aspetto della vita domestica. Dalla climatizzazione che si .

