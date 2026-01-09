Hideo Kojima condivide la lista dei suoi film e serie tv preferite nel 2025 | manca Stranger Things

Hideo Kojima ha condiviso la sua selezione di film e serie TV preferite del 2025. Tra i titoli elencati, non figura Stranger Things, ma spicca Last Samurai Standing, un drama d’azione Netflix che unisce elementi tradizionali giapponesi a una trama moderna. Questa lista offre uno sguardo sulle preferenze del noto creatore di Metal Gear Solid, evidenziando alcune scelte significative dell’anno.

Il creatore di Metal Gear Solid ha rivelato le sue serie e i suoi film preferiti del 2025, e tra questi manca la presenza di Stranger Things ma spicca un titolo che unisce tradizione giapponese e tensione moderna: il drama d'azione Last Samurai Standing targato Netflix. Hideo Kojima ha rilasciato la sua personale lista di serie tv e film "preferiti", inserendo titoli che già aveva lodato, ma soprattutto saltando alcuni nomi: Last Samurai Standing si piazza tra i migliori drama del 2025, lodandolo come uno degli adattamenti live-action più riusciti dell'anno. La serie d'azione di Netflix, nata da romanzo e manga, ha conquistato il celebre game designer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Hideo Kojima svela la sua Top 10 dei film arrivati al cinema nel 2025. E non mancano le sorprese.

