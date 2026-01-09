Hellas Verona vs Lazio ventesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L’incontro tra Hellas Verona e Lazio, valido per la ventesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Gli scaligeri cercano punti per migliorare la posizione in classifica, mentre i biancocelesti puntano a consolidare il loro cammino verso le zone europee. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli scaligeri sono costretti a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i biancocelesti per accorciare sulla zona europea. Hellas Verona vs Lazio si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il pareggio ottenuto a Napoli nell’ultimo turno di campionato è servito più per il morale che per la classifica, visto il penultimo posto, a quota 13 punti, e con sole due vittorie stagionali. La squadra di Zanetti spera di cambiare marcia, soprattutto in casa, dove il rendimento è deludente con appena una vittoria su otto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

