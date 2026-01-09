Hellas Verona-Lazio | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 11 gennaio alle 18:00, allo stadio Bentegodi, si disputa il match tra Hellas Verona e Lazio, valido per la 20ª giornata di Serie A. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita, un appuntamento importante per entrambe le squadre nel corso della stagione.

Domenica 11 gennaio alle ore 18:00 la Lazio giocherà al Bentegodi contro l'Hellas Verona per il match valido per la 20esima giornata di Serie A. Biancocelesti che arrivano all'incontro dopo il pareggio, con polemiche arbitrali, contro la Fiorentina.

Hellas Verona-Lazio: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Hellas Verona – Lazio sarà trasmessa da DAZN e anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). msn.com

Napoli-Verona, le probabili scelte: Lang torna dal 1', la scelta su Buongiorno - Domani al Maradona, per il Napoli, arriva l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. mondonapoli.it

Su Giovane dell' #HellasVerona si è inserita con forza l' #Atalanta Con Marco Brescianini alla #Fiorentina e la #Lazio in pressing su Daniel Maldini, la Dea è forte sul brasiliano del Verona. Tutti e tre i giocatori sono seguiti dall'agenzia di Beppe Riso x.com

Il Napoli pareggia 2-2 in casa contro l'Hellas Verona. Tanti dubbi sul rigore assegnato agli ospiti e sul gol annullato ad Hojlund. Ne parliamo dalle 12.30 con Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma in onda su StileTv (canale 78). #stiletvcampania #pareggio - facebook.com facebook

