Heerenveen-Feyenoord domenica 11 gennaio 2026 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i frisoni

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12:15 si disputa la partita tra Heerenveen e Feyenoord. Analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro sull’incontro. Per i frisoni, questa rappresenta un’occasione importante per risollevare il morale e migliorare la classifica, in un momento di difficoltà per il club, che non ha ancora trovato la vittoria nel nuovo anno.

Il Feyenoord, squadra in difficoltà che non vince da quattro partite in tutte le competizioni delle quali tre perse, si trova ad affrontare un inizio di 2026 complicato. L'Heerenveen infatti non è solo l'ex squadra dell'allenatore Robin van Persie, ma anche quella che ha lo ha battuto nella Coppa d'Olanda il 17 dicembre scorso e .

Heerenveen-Feyenoord (domenica 11 gennaio 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/kpGqEot #scommesse #pronostici x.com

KNVB beker. Niente finale al De Kuip quest'anno per il Feyenoord, l'Heerenveen lo batte con un goal proprio nel finale al termine di una partita ricca di emozioni. Colpo esterno anche per l'Almere a Sittard che approfitta di un Fortuna ridotto in dieci per buona - facebook.com facebook

