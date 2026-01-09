Heerenveen-Feyenoord domenica 11 gennaio 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 12:15 si tiene la sfida tra Heerenveen e Feyenoord. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, in un contesto in cui il Feyenoord, reduce da quattro risultati negativi consecutivi, cerca di risollevarsi dopo un avvio d’anno difficile. Un confronto importante per entrambe le squadre, con obiettivi di ripresa e miglioramento.

Il Feyenoord, squadra in difficoltà che non vince da quattro partite in tutte le competizioni delle quali tre perse, si trova ad affrontare un inizio di 2026 complicato. L’Heerenveen infatti non è solo l’ex squadra dell’allenatore Robin van Persie, ma anche quella che ha lo ha battuto nella Coppa d’Olanda il 17 dicembre scorso e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

