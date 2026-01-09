Heerenveen-Feyenoord domenica 11 gennaio 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici Occasione per i frisoni

Domenica 11 gennaio 2026 alle 12:15 si sfideranno Heerenveen e Feyenoord. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro chiaro sulla partita. Per i frisoni si presenta un’opportunità importante per migliorare la propria posizione, soprattutto considerando il momento difficile del Feyenoord, che non vince da quattro incontri. Un confronto da seguire con attenzione per capire le possibili evoluzioni della sfida.

Il Feyenoord, squadra in difficoltà che non vince da quattro partite in tutte le competizioni delle quali tre perse, si trova ad affrontare un inizio di 2026 complicato. L’Heerenveen infatti non è solo l’ex squadra dell’allenatore Robin van Persie, ma anche quella che ha lo ha battuto nella Coppa d’Olanda il 17 dicembre scorso e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

