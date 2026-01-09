Heated Rivalry | guardare la serie queer dell’anno in Russia è diventato un atto di ribellione
In attesa di vederla presto anche in Italia, la serie sull'amore proibito tra due giocatori di hockey segretamente omosessuali sta creando scompiglio in un Paese in cui fare coming out può portare alla prigione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Hudson Williams ha raccontato ad Andy Cohen che lui e l'autrice di "Heated Rivalry", Rachel Reid, hanno ricevuto messaggi e mail anonime da atleti professionisti che non hanno ancora fatto coming out e che hanno condiviso le loro esperienze dopo il debutt x.com
