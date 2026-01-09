Heated Rivalry | guardare la serie queer dell’anno in Russia è diventato un atto di ribellione

In attesa di vederla presto anche in Italia, la serie sull'amore proibito tra due giocatori di hockey segretamente omosessuali sta creando scompiglio in un Paese in cui fare coming out può portare alla prigione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

