Heated Rivalry arriva in Italia più tardi di quanto avremmo voluto ma in una data perfetta
Heated Rivalry arriva in Italia con un po’ di ritardo, ma in un momento ideale. La serie, diventata virale attraverso TikTok e Instagram, ha catturato l’attenzione durante le settimane di festa, dalla conclusione delle Feste natalizie fino all’Epifania. Un appuntamento che ha suscitato interesse e discussioni, consolidando il suo posizionamento come uno dei fenomeni televisivi più commentati del periodo.
Diventata virale attraverso le reaction su TikTok e Instagram, Heated Rivalry è stata la serie di cui si è parlato di più nelle tre settimane in cui in genere si guarda più tv, ovvero dalla fase brindisi delle Feste in ufficio all’ultima fetta di panettone e torrone dell’Epifania. Il tutto, alla faccia del gran finale di Stranger Things, nonostante non fosse distribuita in Italia e pure dopo che, nel giorno di Santo Stefano, era finita. A suo favore c'era che, improvvisamente, dal nulla, uno dei suoi episodi è stato riconosciuto a livello mondiale e storico, la migliore puntata tv del 2025, ma anche molto di più, perché lo era avendo raggiunto un indice di gradimento del 100% che l'ultima volta era stato dato solo a Breaking Bad. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
