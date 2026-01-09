Harder verso la ripresa del campionato | Padova pronto alla battaglia col Modena

Il Padova si prepara alla ripresa del campionato con l’obiettivo di consolidare la propria posizione. Dopo il girone d’andata, il team affronta il Modena all’Euganeo, cercando continuità e miglioramento. Attualmente decimo in classifica con 22 punti, i biancoscudati si impegnano per affrontare con determinazione questa sfida, rinnovando il proprio impegno verso una crescita costante e stabile.

Il girone d’andata si chiude con una partita che pesa. Il Modena all’Euganeo, il Padova chiamato a dare continuità a una crescita che la classifica, decimo posto con 22 punti, racconta solo in parte. In mezzo al campo c’è Jonas Harder, giovane già dentro il cuore del progetto di Andreoletti.La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

