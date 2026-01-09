Harder verso la ripresa del campionato | Padova pronto alla battaglia col Modena
Il Padova si prepara alla ripresa del campionato con l’obiettivo di consolidare la propria posizione. Dopo il girone d’andata, il team affronta il Modena all’Euganeo, cercando continuità e miglioramento. Attualmente decimo in classifica con 22 punti, i biancoscudati si impegnano per affrontare con determinazione questa sfida, rinnovando il proprio impegno verso una crescita costante e stabile.
Il girone d’andata si chiude con una partita che pesa. Il Modena all’Euganeo, il Padova chiamato a dare continuità a una crescita che la classifica, decimo posto con 22 punti, racconta solo in parte. In mezzo al campo c’è Jonas Harder, giovane già dentro il cuore del progetto di Andreoletti.La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Cantiere fermo verso la ripresa. Pronto il bando
Leggi anche: Due azzurri sono pronti al rientro alla ripresa del campionato
VIDEO | Harder: Contento di me e della squadra. Mi piace fare il regista; Il 'Gol della fase campionato' 2025/26 | Video | UEFA Women's Champions League; Padova-Modena, Harder: “Sarà una sfida complicata. In futuro mi vedo regista”.
Il Capitano verso l’addio Con l’arrivo del difensore ex Brescia Andrea Cistana, il club biancorosso è ora al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Francesco Vicari. Dopo tre anni e mezzo di esperienza con la maglia dei galletti, il capitano è destinato - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.