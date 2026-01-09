Hannu Mikkola il Signore degli Anelli

Hannu Mikkola, noto pilota di rally, ha segnato un’epoca con la sua carriera. Il suo debutto importante risale al Rally Urbibel/Algarve del 1980, un evento chiave per l’innovazione nel settore. In quegli anni, Audi stava sviluppando una tecnologia rivoluzionaria: la trazione integrale permanente applicata alle auto da corsa, un’idea allora considerata all’avanguardia nel mondo del rally.

Il punto di partenza concreto fu il Rally UrbibelAlgarve del 1980. Audi stava lavorando da circa tre anni a un’idea che, inizialmente, sembrava quasi eretica nel mondo dei rally: la trazione integrale permanente applicata a una vettura da competizione. Nel reparto sportivo di Ingolstadt, il progetto aveva preso forma parallelamente all’esperienza nelle competizioni con l’Audi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: Hannu Mikkola: l’inimitabile campione

Leggi anche: La consacrazione di Hannu Mikkola

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rally de Portugal 1978 Storia del rallysmo mondiale di una volta. Da sinistra verso destra: Achim Warmbold Ove Andersson Hannu Mikkola Markku Alen Timo Makinen Henri Toivonen - facebook.com facebook