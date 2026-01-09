Spesso la percezione del calcio si discosta dalla realtà dei fatti, influenzata da narrazioni e stereotipi. Allegri, ad esempio, è stato criticato per le sue caratteristiche offensive, ma il risultato finale dimostra che il successo dipende da molteplici fattori. Questa distanza tra percezione e realtà evidenzia come il racconto sportivo possa spesso essere fuorviante rispetto a ciò che realmente accade sul campo.

È davvero incredibile quanto la narrazione calcistica sia distante anni luce da quel che accade sul campo da calcio. Le cronache e le analisi delle partite di Serie A sono davvero fantascienza rispetto ai verdetti del campo. Un fuoriclasse come Massimiliano Allegri è trattato alla stregua di un incompetente. In settimana, gli hanno rotto gli zebedei perché il suo Milan segna spesso al primo tiro in porta (ci sarebbe da elogiarlo, ovviamente, ma nel mondo all’incontrario che ci tocca vivere invece è un minuscolo). Poiché il dio del calcio è grande, è arrivata la lectio che ovviamente i sapientoni non capiranno mai: i rossoneri di tiri ne fanno 32 e rischiano di perdere la partita perché la pareggiano solo nel recupero grazie a Leao e il Genoa poi sbaglia il rigore del vantaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hanno rotto gli zebedei ad Allegri perché segnava al primo tiro in porta; poi quando ne fa 32, non vince

Leggi anche: Milan letale al primo tiro in porta: ecco il dato che esalta il cinismo di Allegri

Leggi anche: Quando Hojlund segnava gol a grappoli, appena un mese fa (Gazzetta)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Hanno rotto gli zebedei ad Allegri perché segnava al primo tiro in porta; poi quando ne fa 32, non vince.

Hanno rotto gli zebedei ad Allegri perché segnava al primo tiro in porta; poi quando ne fa 32, non vince - Le cronache e le analisi delle partite sono fantascienza rispetto al campo. ilnapolista.it