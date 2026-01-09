Un video diffuso sul gruppo Facebook “Cipiacepulito Lizzana” mostra un’area di Rovereto lasciata in condizioni di degrado, con rifiuti abbandonati ovunque. La scena evidenzia il problema della gestione dei rifiuti e ha suscitato reazioni di sdegno tra i cittadini. Il gruppo, formato da volontari, si impegna a contrastare il degrado ambientale nel territorio, sensibilizzando la comunità sull’importanza di mantenere il decoro urbano.

Sta destando indignazione – e non potrebbe essere altrimenti – il video pubblicato sul gruppo Facebook “Cipiacepulito Lizzana”, realtà di volontari che, come si legge nelle informazioni del gruppo, “si trovano per combattere il degrado dei rifiuti nel comune di Rovereto”. Ed è proprio nella città. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Esplode pizzeria appena inaugurata, proprietario distrutto: "Guardate qua, hanno fatto saltare tutto" | VIDEO

Leggi anche: “Guardate cosa fa Sempio”. Garlasco, Roberta Bruzzone: il video che rivela tutto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Hanno gettato di tutto nel campo, ma a pochi metri c'è il Crm: Guardate che immondezzaio. Il video; Zaia a Due Palazzi: «Penso sia civile dotare questo paese di una legge sul fine vita»; Quarticciolo, maxi blitz antidroga: 10 arresti. Smantellato market della droga in un seminterrato; Il dato è tratto - Annate a confronto: applausi per la Casertana, delusione Torres.

Quando finirà tutto o tutto ricomincerà, suppongo restando solo l'anima unico nostro confine, entreremo nel deposito a scegliere cosa portare, l'essenziale ci contiene in pochi grammi, io per esempio immagino che ti porterò con me, il resto sarà gettato al pasto - facebook.com facebook