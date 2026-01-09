Habitus mostra di gioielli d' autore a Milano

Dal 15 gennaio al 5 febbraio 2026, lo Spazio HUS di Milano ospita

Dal 15 gennaio al 5 febbraio 2026, lo Spazio HUS di Milano presenta "Habitus", una mostra collettiva che esplora il rapporto tra corpo, spazio e materia attraverso una selezione di gioielli d’autore.Il progetto espositivo, a cura di Serena Piazza, nasce in collaborazione con la Galleria Rossini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: I gioielli in micromosaico in mostra a palazzo Guiccioli

Leggi anche: Ventunesima edizione della tradizionale mostra dei presepi d'autore "SpaccaBari"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Habitus; Milano: The Gentleman - Stile e gioielli al maschile - Mostra Arte del gioiello in Lombardia; Milano: Toshimitsu Imaï. Un grande samurai dell'arte e della vita - Mostra Arte orientale in Lombardia; Milano: Giuseppe Ripa. Politico - Mostra di fotografia in Lombardia - AIPB – Associazione Italiana Private Banking.

In mostra a Milano 'The Gentleman - Stile e gioielli al maschile' - Dai fermagli da mantello e dalle fibbie da scarpa settecentesche agli anelli e bracciali unisex di oggi, è un'indagine storica sull'estetica maschile la mostra "The Gentleman - msn.com