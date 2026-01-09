Habitus mostra di gioielli d' autore a Milano
Dal 15 gennaio al 5 febbraio 2026, lo Spazio HUS di Milano ospita
Dal 15 gennaio al 5 febbraio 2026, lo Spazio HUS di Milano presenta "Habitus", una mostra collettiva che esplora il rapporto tra corpo, spazio e materia attraverso una selezione di gioielli d’autore.Il progetto espositivo, a cura di Serena Piazza, nasce in collaborazione con la Galleria Rossini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Habitus Mostra collettiva di gioielli d’autore a Milano Spazio HUS, via San Fermo 19 15 gennaio – 5 febbraio 2026 lun-ven 10.30–13.30 / 15.00–19.00 (sab su appuntamento) Ingresso libero Curata da Serena Piazza, in collaborazione con Galleri - facebook.com facebook
