Ha un malore alla guida poi si riprende e urta l' ambulanza | caos in centro a Lanciano

Nella mattinata del 9 gennaio 2026, nel centro di Lanciano, si è verificato un incidente che ha coinvolto una Fiat Panda e un'ambulanza. La conducente ha avuto un malore alla guida, riprendendosi successivamente e urtando l’ambulanza. L’episodio ha causato disagi alla viabilità urbana, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.

Mattinata movimentata quella di oggi, 9 gennaio 2026, a Lanciano, quando la conducente di una Fiat Panda ha letteralmente bloccato il traffico del centro città.Alla guida dell'utilitaria la donna, una campana di 32 anni, si era arrestata all'incrocio tra Larghetto del Malvò e via De Crecchio, per.

