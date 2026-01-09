gwen stefani rilancia il trend underwear as outerwear con un look da palco ultra bold

Gwen Stefani torna a portare in auge il trend underwear-as-outerwear con un look da palco audace e riconoscibile. La cantante dimostra ancora una volta di saper interpretare le tendenze più attuali, confermando il suo ruolo di icona di stile tra i millennial. La sua scelta di look riflette un’evoluzione nel modo di indossare l’intimo, reinterpretato come elemento di moda visibile e d’impatto.

Gwen Stefani è l’icona millennial che ci meritiamo. Inutile. E lo fa ancora una volta dimostrando di avere un radar infallibile per i trend che contano davvero. Durante la sua performance al CES 2026 al The Sphere di Las Vegas, la cantante ha trasformato un semplice reggiseno in un manifesto di stile. Un bra in pizzo nero, arricchito da dettagli dorati effetto badge, indossato come capo principale e non come semplice base. Sensuale, punk, dichiaratamente Gwen. Gwen Stefani sul palco di Las Vegas: lingerie, punk e fashion moment virale. Il look non era solo spettacolo, ma anche perfettamente allineato a ciò che la moda sta raccontando da stagioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

