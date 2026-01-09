Guida TV Sky Cinema e NOW | Black Bag | Doppio gioco Venerdi 9 Gennaio 2026

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per venerdì 9 gennaio 2026. La serata propone il film

Sky Cinema e NOW accendono la prima serata con Black Bag di Soderbergh, Jurassic Park, Bullitt, The Hunger Games e una programmazione ricca tra thriller, cult e animazione.. Su Sky Cinema Uno HD NOW alle 21.15 (canale 301) debutta Black Bag: Doppio gioco, il nuovo thriller firmato Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett, che mette al centro una caccia al traditore ad altissima tensione: un agente dei servizi segreti britannici deve scoprire chi ha sottratto un software top secret, ma l'indagine prende una piega destabilizzante quando tra i cinque sospettati compare anche sua moglie, trasformando la missione in un gioco pericoloso fatto di sospetti, segreti coniugali e doppi livelli di verità. 🔗 Leggi su Digital-news.it

