GUIDA TV 9 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per la sera del 9 gennaio 2026, con le principali proposte di Rai, Mediaset, La7 e altri canali. Scopri cosa vedere e partecipa al TotoShare per indovinare gli ascolti serali. Una panoramica chiara e completa per orientarti tra i programmi, senza enfasi o sensazionalismi, ideale per una scelta consapevole della tua serata televisiva.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:10 Tali e Quali new Tv7 Talent Show Rubrica Rai2 21:20 23:20 Togo: Una Grande Amicizia Una Folle Passione Film Film Rai3 21:30 23:00 Perfetta Illusione Come a Micono Film Doc. Rete 4 21:35 00:55 Quarto Grado Unità Speciale Scomparsi Inchieste Inchieste Canale 5 20:40 01:35 La Ruota dei Campioni new Tg5 Game Show Notiziario Italia 1 21:25 00:15 Harry Poter e il Principe Mezzosangue Hunger Games: La Ragazza di Fuoco Film Film La7 21:15 01:00 Propaganda Live TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:35 22:40 Cucine da Incubo new Cucine da Incubo R Talent Show Talent Show Nove 21:30 22:55 I Migliori Fratelli di Crozza I Migliori Fratelli di Crozza Satira Satira Accanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTotoShare di "Tali e Quali".

Programmi TV 9 gennaio 2026: intrattenimento, quiz e film - Guida ai programmi TV del 9 gennaio 2026: "Tali e Quali" su Rai 1, "La ruota dei campioni" su Canale 5, "Un mondo perfetto" su Iris ... lopinionista.it

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi Venerdì 9 gennaio - In Alaska esplode un’epidemia di difterite che colpisce principalmente i bambini. msn.com

