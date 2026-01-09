Gualtieri-Guastalla quasi un testacoda
Nel derby della Bassa, in programma nella penultima giornata d’andata del girone A di Dr2, la Saturno Guastalla, prima in classifica con 18 punti, affronta alle 21:15 l’Aquila Gualtieri, seconda ultima in classifica. La sfida rappresenta un importante momento di confronto tra le squadre del territorio, con obiettivi diversi in questa fase della stagione.
Derby della Bassa in Dr2, dove va in scena la penultima giornata d’andata. Alle 21,15 la Saturno Guastalla (18), capolista del girone A, viaggia alla volta di Gualtieri per la sfida con l’ Aquila (2), penultima. Alle 21, invece, il fanalino Sant’Ilario (0) vuole centrare la 1ª vittoria nel match di Villa Sesso contro La 3B Sorbolo (4). Domenica alle 17,30 insidiosa trasferta sull’Appennino parmense per l’ Icare Cavriago (14): gli uomini di Croci spareggiano per la terza piazza sul parquet della Valtarese (14). Nel girone B, alle 21,15, la Berrutiplastics Torre (20) ospita la Nuova Cupola (4) e vuole approfittare del turno di riposo dell’altra battistrada Sampolese (20) per rimanere sola al comando; alla stessa ora, ad Albinea, la Go Basket (8) riceve le Gazze Canossa (10), mentre il Nubilaria (8) cerca la quinta vittoria stagionale ospitando il Magic Basket Scandiano (2), ultimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Testacoda. A Chiesanuova arriva la Fermana
Leggi anche: Testacoda. Il Chiesanuova all’esame della capolista Fermana
Gualtieri-Guastalla, quasi un testacoda.
Gualtieri-Guastalla, quasi un testacoda - Derby della Bassa in Dr2, dove va in scena la penultima giornata d’andata. ilrestodelcarlino.it
Assemblea pubblica – Medici di Medicina Generale Il Comune di Gualtieri, in collaborazione con AUSL IRCCS di Reggio Emilia, invita la cittadinanza a partecipare all’Assemblea pubblica dedicata agli aggiornamenti sul servizio dei Medici di Medicina Gen - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.