Groenlandia Vance | gli europei prendano Trump sul serio

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha invitato i leader europei a considerare con attenzione le intenzioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia, sottolineando l’importanza di prendere sul serio le posizioni del presidente degli Stati Uniti. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando le implicazioni geopolitiche di un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nell’isola.

Washington – Il vicepresidente degli Stati Uniti d'America JD Vance ha "consigliato" ai leader europei di "prendere sul serio il presidente degli Stati Uniti" riguardo alla Groenlandia, che Donald Trump vuole acquisire. "Il mio consiglio ai leader europei e a chiunque altro è di prendere sul serio il Presidente degli Stati Uniti", ha affermato durante.

After Venezuela, US President Trump hints at ‘capture’ Greenland for “national security”

