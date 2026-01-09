Groenlandia Meloni | Non credo a ipotesi azione militare Usa non la condividerei

Durante la conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato vari temi, tra cui le recenti tensioni internazionali. Rifiutando l’ipotesi di un’azione militare degli Stati Uniti in Groenlandia, Meloni ha sottolineato la sua posizione di cautela e prudenza nel contesto geopolitico attuale. Le sue parole riflettono l’attenzione politica verso le questioni di sicurezza e diplomazia internazionale.

Tanti i temi toccati dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno in corso nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera. Tra questi anche le recenti tensioni geopolitiche e in particolare quello riguardante la Groenlandia: “Ne abbiamo parlato lo scorso anno, voglio dire che non ho cambiato idea, io continuo a non credere nell’ipotesi che gli Stati Uniti avviino un’azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, azione che chiaramente non condividerei. L’ho già ha messo nero su bianco ma credo che non converrebbe a nessuno, credo non converrebbe neanche agli Stati Uniti d’America per intenderci. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Groenlandia, Meloni: "Non credo a ipotesi azione militare Usa, non la condividerei" Leggi anche: Meloni, conferenza stampa di inizio anno. "Non credo in un'azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei" LA DIRETTA Leggi anche: Groenlandia, Meloni: non credo in un’azione militare Usa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Meloni: «Puntare sulle Zes. Piano casa per 100mila alloggi a prezzi calmierati»; Meloni: «Per Trentini mobilitati tutti i canali. Groenlandia, non credo a intervento Usa. Toghe spesso vanificano lavoro forze dell'ordine». Meloni: "Non credo a invasione Usa in Groenlandia e non la condividerei" - (Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Io non credo nell'ipotesi che gli Usa avviino un'azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei, non converrebbe a nessuno. msn.com

Groenlandia, Meloni: «Non credo in un'azione militare degli Usa e non la condividerei» - "Continuo a non credere nell'ipotesi che gli Stati Uniti avvino un'azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, opzione che chiaramente non condividerei. msn.com

Meloni alla conferenza d'inizio anno: "Groenlandia? Non credo Usa avviino azione militare. Mobilitati tutti i canali per liberare Trentini" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene oggi 9 gennaio 2026 la conferenza stampa nell'Aula dei Gruppi Parlamentari ... affaritaliani.it

Trump, Groenlandia e armi USA: perché la Danimarca compra aerei militari e spacca l’Occidente

Giorgia Meloni: "Non credo in un'azione militare americana in Groenlandia, non la condividerei" x.com

Venezuela. Gaza. Groenlandia. Meloni da che parte sta L'editoriale di Corrado Formigli - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.