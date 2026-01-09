Groenlandia l’annuncio di Trump | La prenderemo con le buone o con le cattive

Recentemente, Donald Trump ha fatto discutere con un’ipotetica proposta di acquisizione della Groenlandia, affermando che potrebbe agire “con le buone o con le cattive”. Al momento, l’ex presidente statunitense non ha ancora discusso di cifre, ma ha lasciato intendere che l’argomento è ancora aperto. La notizia ha suscitato attenzione internazionale, sollevando interrogativi sulle possibili conseguenze di un’eventuale acquisto dell’isola più grande del mondo.

“Al momento non sto ancora parlando di soldi per la Groenlandia, ma potrei”. Così Donald Trump ha commentato l’ipotesi di acquistare l’isola. “Ma ora – ha proseguito – faremo qualcosa per la Groenlandia, che gli piaccia o meno, perché se non lo facciamo la Russia o la Cina prenderanno il controllo, e non accetteremo di avere Russia o Cina come vicini”, ha affermato il presidente Usa parlando alla Casa Bianca. “Se non vogliono farlo in modo semplice, lo faremo in maniera dura”, ha aggiunto, pur definendosi “un grande fan della Danimarca”. Prima al Consiglio Atlantico della Nato e poi al Comitato dei rappresentanti permanenti dell’Ue, la Danimarca ha aggiornato gli alleati sul dossier Groenlandia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

