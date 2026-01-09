Scopri come i grembiuli da cucina e gli zoccoli da giardinaggio siano diventati elementi di stile contemporaneo. Dalle passerelle alle strade, questi capi pratici si confermano tra i trend più apprezzati, unendo funzionalità e design. Un modo semplice per valorizzare l’outfit quotidiano senza rinunciare alla comodità.

Che cos'hanno in comune i grembiuli visti in passerella da Miu Miu e un paio di clog in canapa da 55 euro? Sono i must have più trendy del momento. Da aggiungere alla nostra wish-list per un guardaroba funzionale e chic che rifletta lo spirito dei tempi: perché nel 2026 non potremo fare a meno dell'utilitywear casalingo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Grembiule da cucina e zoccoli da giardinaggio: per essere davvero cool oggi bisogna vestirsi così.

Grembiule da cucina e zoccoli da giardinaggio: per essere davvero cool oggi bisogna vestirsi così - Fino a poco tempo fa, nessuno avrebbe mai immaginato di poter uscire di casa con lo stesso outfit adottato per passare l’aspirapolvere e pulire i vetri. vanityfair.it