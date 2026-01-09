Grande opportunità faremo la nostra parte Sale intanto l’introito della tassa di soggiorno
L’aumento dell’introito della tassa di soggiorno rappresenta un’importante novità per il settore turistico locale. Secondo l’assessore Kevin Bravi, questa misura potrebbe favorire i flussi turistici, rafforzando l’offerta e la promozione del territorio. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente alle ricadute economiche e sociali del turismo, invitando a un approccio equilibrato e consapevole per valorizzare le potenzialità della zona.
A sottolineare le ricadute locali dell’annuncio Ryanair è l’assessore al turismo Kevin Bravi (foto), che legge nelle parole della compagnia "un forte stimolo per i flussi turistici in entrata e in uscita dal nostro territorio". Secondo Bravi, il possibile incremento dei collegamenti low cost e "l’innesto di nuove tratte in arrivo e in partenza dal Ridolfi " rappresenterebbero "forti opportunità di crescita per il segmento ricettivo di Forlì e di tutta la Romagna ". Da qui la disponibilità del Comune a fare la propria parte: "Oltre a sostenere la decisione di azzerare la council tax – spiega l’assessore – siamo disponibili, come amministrazione comunale, ad aprire un dialogo con i vertici di Ryanair insieme alla società di gestione dell’aeroporto per illustrare alla compagnia aerea le numerose attività di promo commercializzazione che stiamo programmando per il 2026". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
