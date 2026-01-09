Granarolo richiama latte Uht bimbi per possibile contaminazione microbiologica

Granarolo ha comunicato il richiamo di tre lotti di Latte BF 2 UHT, latte di proseguimento per neonati da 6 a 12 mesi della linea Granarolo Bimbi. Il prodotto, realizzato con latte fresco di alta qualità da filiera italiana, è stato richiamato a causa di una possibile contaminazione microbiologica. Si invita a verificare i lotti e a contattare i punti vendita per ulteriori informazioni e eventuali procedure di rimborso.

Oggetto del richiamo tre lotti di Latte BF 2 UHT, si tratta di latte di proseguimento per neonati da 6 a 12 mesi della linea Granarolo Bimbi prodotto con Latte Fresco di Alta Qualità da Filiera italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

