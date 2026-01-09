Graduatorie ad Esaurimento GaE | domanda entro il 22 gennaio Provincia da scegliere FAQ e Video tutorial LO SPECIALE

Le graduatorie ad esaurimento (GaE) sono aperte per la presentazione delle domande di aggiornamento, permanenza o reinserimento. La procedura telematica, disponibile presso l'Ufficio Scolastico scelto, sarà attiva dal 8 gennaio alle 12:00 fino al 22 gennaio alle 23:59. In questa pagina trovi tutte le informazioni, FAQ e video tutorial per guidarti passo passo nel processo.

GaE Graduatorie ad esaurimento: la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico scelto dal 8 gennaio (dalle 12:00) al 22 gennaio (alle 23:59). Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 20262027 e 20272028, e possono essere utilizzate per: assunzioni a tempo indeterminato; supplenze annuali (31 agosto); supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Graduatorie ad Esaurimento (GaE): attenzione alle date

