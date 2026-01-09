Governo Schlein | Da Meloni nemmeno una parola su sanità e scuola

Durante la conferenza stampa di Giorgia Meloni, sono state evidenziate alcune omissioni riguardo temi fondamentali per i cittadini italiani. In particolare, non sono state affrontate questioni come la sanità pubblica, il costo della vita e il sistema scolastico. Questa assenza di focus su argomenti di primaria importanza solleva interrogativi sulla priorità delle politiche del governo e sulla sua attenzione ai bisogni della popolazione.

" In tre ore di conferenza stampa da Giorgia Meloni nemmeno una parola sulle principali preoccupazioni degli italiani: la sanità pubblica e il carovita e nemmeno sulla scuola. Prometteva di abolire le accise e invece le ha aumentate, prometteva di ridurre le tasse e invece siamo ai massimi da 10 anni. Promettevano di anticipare le pensioni e invece hanno ritardato l'età pensionabile. Davanti alla sua incoerenza toccherà a noi costruire un'Italia più giusta". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

