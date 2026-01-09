Governo | Renzi ' Meloni va nel panico quando le chiedono di tasse e sicurezza'

Il dibattito politico in Italia continua a concentrarsi sulle questioni di tasse e sicurezza. Recenti dichiarazioni evidenziano come alcuni esponenti, tra cui Giorgia Meloni, possano mostrare difficoltà nel rispondere a queste tematiche, sollevando interrogativi sul loro approccio e sulle strategie adottate. Questa dinamica riflette le sfide del panorama politico attuale, dove la chiarezza e la fermezza sono spesso al centro delle discussioni pubbliche.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Guardate come Giorgia Meloni va in difficoltà quando le chiedono di parlare dei problemi dell'Italia. ‘Guardi. Nel senso. Allora.', dice la premier. C'è il panico, non sa come rispondere alla domanda”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un reel su Instagram, nel quale mostra la presidente del consiglio che fatica a rispondere a una domanda di una giornalista sull'aumento delle tasse durante la conferenza stampa di questa mattina. “La verità è che - prosegue il leader Iv - con Giorgia Meloni sta aumentando tutto: aumentano le tasse, le sigarette, il gasolio, le accise, l'rc auto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Renzi, 'Meloni va nel panico quando le chiedono di tasse e sicurezza' Leggi anche: Governo: Conte, 'su tasse, migranti e sicurezza Meloni ha fallito' Leggi anche: C.sinistra: Renzi, 'parliamo di tasse e sicurezza non di Maduro o della Flottilla' Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Governo: Renzi, 'Meloni va nel panico quando le chiedono di tasse e sicurezza' - “Guardate come Giorgia Meloni va in difficoltà quando le chiedono di parlare dei problemi dell’Italia. lanuovasardegna.it

Governo: Renzi, 'Meloni in difficoltà su sicurezza e tasse, lì c.sinistra può vincere elezioni' - "Seguire la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni permette di cogliere una semplice verità: su sicurezza e tasse la Premier è molto in difficoltà. iltempo.it

**Governo: Fiorello, l'applauso, Arianna, la conferenza e le battute della Meloni** - Ad un certo punto anche Giorgia Meloni accusa, nel corso della tradizionale (e lunghissima) conferenza diventata ormai di inizio anno, c ... iltempo.it

Altro che asfaltato. Matteo Renzi durante il question time ha messo a nudo le contraddizioni del governo Meloni sulla sicurezza. L’unica cosa che è stata asfaltata è la propaganda leghista. Il ministro Piantedosi nell'Aula del Senato ha svolto il suo compitino, s - facebook.com facebook

Ho chiesto a Piantedosi perché il Governo non riesca ad assicurare la certezza della pena. E l’ho fatto raccontando storie concrete, puntuali. Ha risposto in modo burocratico. Penso che su sicurezza e tasse il Governo stia deludendo anche i suoi elettori. x.co x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.